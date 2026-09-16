Mother Is Desperate
Brutal! Gang of Girls Beat and Filmed a 13-Year-Old
A boy filmed the incident with his cell phone as two brutal girls beat up a 13-year-old in Upper Austria. First with their hands, then with a knee to the face. The video then ended up on social media—the perpetrators remain unpunished. The victim’s mother is distraught.
It’s hard to put into words what’s shown in a video obtained by the “Krone.” Under the pretext of going swimming together, a 13-year-old girl is lured to the Traun River. Once she reaches the riverbank, five underage boys and two girls are waiting for her. One boy is already holding a cell phone camera up to her and filming.
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