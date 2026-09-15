Russland warnt westliche Politiker vor Reisen

Polen verstärkt Grenzposten

Den betroffenen Grenzübergang Jahodyn und mehrere weitere will die polnische Regierung nun stärker befestigen. „Die Ereignisse der vergangenen Tage zeigen, dass Russlands Vorgehen die Sicherheit ganz Europas gefährdet“, teilte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X mit. Pioniere der polnischen Armee sollen nun die Grenzposten mit sogenannten Hesco-Barrieren verstärken, wie das Oberkommando auf X mitteilte. Dies sind vom Militär verwendete Körbe aus Metall und Kunststofffolie, die mit Sand gefüllt werden. Außerdem sollen in der Nähe der Grenzübergänge Dorohusk, Medyka und Korczowa zusätzliche Beobachtungs- und Wachposten gebaut werden.