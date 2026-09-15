Klage des Wiener Tennisverbands abgewiesen

“Sehe im Urteil eine völlige Rehabilitierung“

Nach beinahe zehn Jahren ist das Verfahren nun endgültig abgeschlossen. Die gegen Sterba erhobenen Vorwürfe fanden vor Gericht keine Bestätigung.

„Ich sehe im Urteil eine völlige Rehabilitierung meiner längstdienenden Präsidentschaft aller Tennisverbände (25 Jahre, Anm.). In meiner Ära ist das Vermögen des WTV von 0,02 auf 1,3 Mio EUR gestiegen, und wir haben unzählige Sportprogramme, Reformen und Innovationen umgesetzt“, so Sterba.