Flugreisen verursachen 2026 meiste Sorgenfalten

Unzulässige Gebühren sind großes Ärgernis

Eine Analyse des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) und der Arbeiterkammer (AK) hat die größten Sorgenkinder der Urlauber analysiert: Fast jede zweite Beschwerde dreht sich um eine Flugreise, angeführt von Problemen mit unzulässigen Gebühren bei Billigflieger Ryanair (30 Prozent), die laut Obersten Gerichtshof (OGH) zurückgefordert werden können. Probleme mit Gepäck (bei 15 Prozent), annullierten (neun Prozent) oder verspäteten Flügen (sechs Prozent) sorgten ebenfalls für Ärger.