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DFB-Sensation? Klopp überrascht mit Nominierung!

Fußball International
15.09.2026 21:12
Jürgen Klopp wird wohl einen Überraschungsmann nominieren.
Jürgen Klopp wird wohl einen Überraschungsmann nominieren.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregung in Deutschland! Wie die „Bild“ berichtet, soll Jürgen Klopp überraschend Elversberg-Kicker Felix Keidel in seinen ersten DFB-Kader berufen. Endgültige Klarheit wird erst am Donnerstag herrschen, doch den 23-Jährigen hatte wohl fast niemand auf dem Zettel!

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Schon bei seiner Antrittsrede hatte Klopp einen Umbruch im DFB-Kader und einige Überraschungen angekündigt. Umso gespannter wird auf die anstehenden Nations-League-Partien geblickt. Wer wird für die Deutschen dort im Einsatz sein?

Felix Keidel (links) im Einsatz gegen Bayern-Star Ismael Saibari.
Felix Keidel (links) im Einsatz gegen Bayern-Star Ismael Saibari.(Bild: AFP/ANDREAS SCHLICHTER)

Noch bevor Bundestrainer Klopp am Donnerstag seinen ersten Kader offiziell verkündet, sickern immer mehr Namen durch. Darunter auch ein Mann, dessen Nominierung für die Nationalmannschaft Deutschlands durchaus als kleine Sensation betrachtet werden darf: Felix Keidel.

Klopp testet Optionen
Der 23-Jährige steht bei Bundesliga-Aufsteiger Elversberg unter Vertrag und hatte mit den Saarländern zuletzt in der Liga schon für Furore gesorgt. Vor wenigen Wochen hat der defensive Mittelfeldspieler erst sein Debüt in der höchsten deutschen Fußballliga gegeben und nun steht er offenbar schon im Kader der Nationalmannschaft.

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Es ist der vorläufige Höhepunkt eines steilen Aufstiegs! Vor einem Jahr wechselte Keidel für 400.000 Euro aus der dritten Liga von Ingolstadt nach Elversberg. Für Klopp, der angekündigt hatte einige Optionen auszutesten, ist sicher auch die Vielseitigkeit des Youngsters interessant, denn er kann nicht nur im Mittelfeld, sondern auch als Rechtsverteidiger spielen. 

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