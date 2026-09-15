DFB-Sensation? Klopp überrascht mit Nominierung!

Aufregung in Deutschland! Wie die „Bild“ berichtet, soll Jürgen Klopp überraschend Elversberg-Kicker Felix Keidel in seinen ersten DFB-Kader berufen. Endgültige Klarheit wird erst am Donnerstag herrschen, doch den 23-Jährigen hatte wohl fast niemand auf dem Zettel!
Schon bei seiner Antrittsrede hatte Klopp einen Umbruch im DFB-Kader und einige Überraschungen angekündigt. Umso gespannter wird auf die anstehenden Nations-League-Partien geblickt. Wer wird für die Deutschen dort im Einsatz sein?
Noch bevor Bundestrainer Klopp am Donnerstag seinen ersten Kader offiziell verkündet, sickern immer mehr Namen durch. Darunter auch ein Mann, dessen Nominierung für die Nationalmannschaft Deutschlands durchaus als kleine Sensation betrachtet werden darf: Felix Keidel.
Klopp testet Optionen
Der 23-Jährige steht bei Bundesliga-Aufsteiger Elversberg unter Vertrag und hatte mit den Saarländern zuletzt in der Liga schon für Furore gesorgt. Vor wenigen Wochen hat der defensive Mittelfeldspieler erst sein Debüt in der höchsten deutschen Fußballliga gegeben und nun steht er offenbar schon im Kader der Nationalmannschaft.
Es ist der vorläufige Höhepunkt eines steilen Aufstiegs! Vor einem Jahr wechselte Keidel für 400.000 Euro aus der dritten Liga von Ingolstadt nach Elversberg. Für Klopp, der angekündigt hatte einige Optionen auszutesten, ist sicher auch die Vielseitigkeit des Youngsters interessant, denn er kann nicht nur im Mittelfeld, sondern auch als Rechtsverteidiger spielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.