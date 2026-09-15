DFB-Sensation? Klopp überrascht mit Nominierung!

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines steilen Aufstiegs! Vor einem Jahr wechselte Keidel für 400.000 Euro aus der dritten Liga von Ingolstadt nach Elversberg. Für Klopp, der angekündigt hatte einige Optionen auszutesten, ist sicher auch die Vielseitigkeit des Youngsters interessant, denn er kann nicht nur im Mittelfeld, sondern auch als Rechtsverteidiger spielen.