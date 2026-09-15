Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Schnitt 27.934 Euro

Gebrauchtwagen so billig wie vor vier Jahren

Wirtschaft
15.09.2026 20:40
(Verbrenner-)Fahrzeuge aus zweiter Hand sind zuletzt im Preis gesunken.
(Verbrenner-)Fahrzeuge aus zweiter Hand sind zuletzt im Preis gesunken.(Bild: Petro - stock.adobe.com)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Mehr Auswahl, sinkende Preise: Für Käufer von Gebrauchtwagen ist die aktuelle Marktlage so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr. Im Durchschnitt werden aktuell 27.934 Euro verlangt – genauso viel wie vor vier Jahren. Nur wer ein E-Auto sucht, muss wegen der hohen Nachfrage mehr hinblättern als noch Anfang des Jahres, rechnete AutoScout24 vor.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Durch die Corona- bzw. Halbleiterkrise konnten von 2020 bis 2022 deutlich weniger Neuwagen gebaut werden. Das hat dazu geführt, dass Gebrauchte stark nachgefragt und somit im Preis deutlich angezogen sind. Die Neuwagenproduktion hat sich die letzten Jahre aber wieder erholt, wodurch auch wieder mehr Fahrzeuge aus zweiter Hand in den Markt kamen – und die zuletzt hohen Preise wieder einbremsten. So liegt aktuell der Angebotspreis bei durchschnittlich 27.934 Euro. Im August 2022 war er mit 27.654 Euro ähnlich hoch (siehe Grafik).

(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

„Nach den außergewöhnlichen Preisanstiegen hat sich der Gebrauchtwagenmarkt deutlich beruhigt. Die durchschnittlichen Angebotspreise liegen heute wieder beinahe dort, wo sie bereits 2022 lagen. Für Käufer bedeutet das mehr finanziellen Spielraum und eine insgesamt günstigere Ausgangslage bei der Fahrzeugsuche“, so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.

Zitat Icon

Die durchschnittlichen Angebotspreise liegen heute wieder beinahe dort, wo sie bereits 2022 lagen.

Nikolaus Menches, AutoScout24

Bild: Felix Büchele, Felixfoto

Auch preiswerte Modelle erneut billiger
Die erfreuliche Preisentwicklung zieht sich über (fast) alle Segmente. Auch die ohnehin schon günstigen Kleinwagen wurde mit im Schnitt 14.280 Euro erneut um 1,8 Prozent billiger. Den gleichen Rückgang verzeichnete die Kompaktklasse (19.826 Euro), während Mittelklasse-Boliden mit 24.306 Euro um 0,6 Prozent im August im Vergleich zum Juli günstiger wurden. Einzig Oberklasse-Fahrzeuge verteuerten sich im Monatsabstand um 0,7 Prozent auf 57.787 Euro – bei einer jedoch rückläufigen Nachfrage.

Kleinbusse mit größtem Rückgang
Zu Ende ist aktuell auch der kontinuierliche Preisanstieg der Vans bzw. Kleinbusse. Mit einem Minus um August von 2,2 Prozent auf im Schnitt 25.517 Euro fällt er im Vergleich zu den anderen Fahrzeugkategorien am stärksten aus.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Markt verschiebt sich
1600 Euro! Preise für Gebrauchtwagen fallen weiter
20.07.2026
Krone Plus Logo
Gesamtbetriebskosten
Gebrauchtwagen: Dieser Antrieb ist am günstigsten
28.01.2026

Teurer Sprit hält E-Auto-Nachfrage hoch
Zwei Euro und mehr für Super und Diesel an der Zapfsäule hält das Interesse an Elektro-Pkw weiter hoch. Hat sich die Nachfrage aufgrund des gestiegenen Ölpreises im April sogar fast verdreifacht, lag sie im August noch immer um 80 Prozent höher als vor einem Jahr. Das hat dazu geführt, dass die Angebotspreise seit Jahresbeginn wieder auf zuletzt im Schnitt 42.502 Euro zugelegt haben. Angesichts der aktuellen Öl-Krise dürfte sich daran auch so bald nichts ändern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
15.09.2026 20:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
116.594 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
98.953 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
62.676 mal gelesen
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1033 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
927 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
921 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Mehr Wirtschaft
Im Schnitt 27.934 Euro
Gebrauchtwagen so billig wie vor vier Jahren
Neubau von Flughafen
Abriss-Start war für Chefin „der schönste Tag“
Urlaubsflops
Flugreisen verursachen 2026 meiste Sorgenfalten
Laut Bericht:
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
Magere Erdäpfelernte
Nur Vertragsbauern für Chips-Produktion im Vorteil
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf