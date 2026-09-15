Gebrauchtwagen so billig wie vor vier Jahren

Teurer Sprit hält E-Auto-Nachfrage hoch

Zwei Euro und mehr für Super und Diesel an der Zapfsäule hält das Interesse an Elektro-Pkw weiter hoch. Hat sich die Nachfrage aufgrund des gestiegenen Ölpreises im April sogar fast verdreifacht, lag sie im August noch immer um 80 Prozent höher als vor einem Jahr. Das hat dazu geführt, dass die Angebotspreise seit Jahresbeginn wieder auf zuletzt im Schnitt 42.502 Euro zugelegt haben. Angesichts der aktuellen Öl-Krise dürfte sich daran auch so bald nichts ändern.