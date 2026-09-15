Gebrauchtwagen so billig wie vor vier Jahren

Mehr Auswahl, sinkende Preise: Für Käufer von Gebrauchtwagen ist die aktuelle Marktlage so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr. Im Durchschnitt werden aktuell 27.934 Euro verlangt – genauso viel wie vor vier Jahren. Nur wer ein E-Auto sucht, muss wegen der hohen Nachfrage mehr hinblättern als noch Anfang des Jahres, rechnete AutoScout24 vor.
Durch die Corona- bzw. Halbleiterkrise konnten von 2020 bis 2022 deutlich weniger Neuwagen gebaut werden. Das hat dazu geführt, dass Gebrauchte stark nachgefragt und somit im Preis deutlich angezogen sind. Die Neuwagenproduktion hat sich die letzten Jahre aber wieder erholt, wodurch auch wieder mehr Fahrzeuge aus zweiter Hand in den Markt kamen – und die zuletzt hohen Preise wieder einbremsten. So liegt aktuell der Angebotspreis bei durchschnittlich 27.934 Euro. Im August 2022 war er mit 27.654 Euro ähnlich hoch (siehe Grafik).
„Nach den außergewöhnlichen Preisanstiegen hat sich der Gebrauchtwagenmarkt deutlich beruhigt. Die durchschnittlichen Angebotspreise liegen heute wieder beinahe dort, wo sie bereits 2022 lagen. Für Käufer bedeutet das mehr finanziellen Spielraum und eine insgesamt günstigere Ausgangslage bei der Fahrzeugsuche“, so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.
Die durchschnittlichen Angebotspreise liegen heute wieder beinahe dort, wo sie bereits 2022 lagen.
Nikolaus Menches, AutoScout24
Bild: Felix Büchele, Felixfoto
Auch preiswerte Modelle erneut billiger
Die erfreuliche Preisentwicklung zieht sich über (fast) alle Segmente. Auch die ohnehin schon günstigen Kleinwagen wurde mit im Schnitt 14.280 Euro erneut um 1,8 Prozent billiger. Den gleichen Rückgang verzeichnete die Kompaktklasse (19.826 Euro), während Mittelklasse-Boliden mit 24.306 Euro um 0,6 Prozent im August im Vergleich zum Juli günstiger wurden. Einzig Oberklasse-Fahrzeuge verteuerten sich im Monatsabstand um 0,7 Prozent auf 57.787 Euro – bei einer jedoch rückläufigen Nachfrage.
Kleinbusse mit größtem Rückgang
Zu Ende ist aktuell auch der kontinuierliche Preisanstieg der Vans bzw. Kleinbusse. Mit einem Minus um August von 2,2 Prozent auf im Schnitt 25.517 Euro fällt er im Vergleich zu den anderen Fahrzeugkategorien am stärksten aus.
Teurer Sprit hält E-Auto-Nachfrage hoch
Zwei Euro und mehr für Super und Diesel an der Zapfsäule hält das Interesse an Elektro-Pkw weiter hoch. Hat sich die Nachfrage aufgrund des gestiegenen Ölpreises im April sogar fast verdreifacht, lag sie im August noch immer um 80 Prozent höher als vor einem Jahr. Das hat dazu geführt, dass die Angebotspreise seit Jahresbeginn wieder auf zuletzt im Schnitt 42.502 Euro zugelegt haben. Angesichts der aktuellen Öl-Krise dürfte sich daran auch so bald nichts ändern.
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