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Auch Shiffrin reagiert

Tanzende Ski-Asse machen Popstar „ein Angebot“

Ski Alpin
15.09.2026 19:40
Ob das Quartett auch Zara Larsson (links) mit ihrer Tanzeinlage überzeugen kann?
Ob das Quartett auch Zara Larsson (links) mit ihrer Tanzeinlage überzeugen kann?(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram_zaralarsson, Screenshot/Instagram_akilde)
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Von krone Sport

Ob Popstar Zara Larsson bei diesem Angebot schwach wird? Denn gleich vier norwegische Ski-Asse haben sich auf Instagram als „Backup-Tänzer“ angeboten und dabei schon ein Bewerbungsvideo parat.

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Fredrik Möller, Simen Sellaeg, Tollef Haugen und Aleksander Aamodt Kilde haben mit einer beherzten Tanzeinlage begeistert. Auf Instagram zeigen sich die vier Ski-Rennläufer in ihrem Trainingsanzug auf eisigem Untergrund, wie sie das Tanzbein schwingen. 

Vor einem Gletschersee wissen sie mit ihren Schwüngen und Choreografien dabei durchaus zu überzeugen. Genug, um auch die schwedische Popsängerin Zara Larsson zu überzeugen? Denn an sie richtet sich die Botschaft, die Kilde als Ergänzung zum Video eingefügt hat. „Hey Zara Larsson, brauchst du irgendwelche Backup-Tänzer?“, ist dort zu lesen. 

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Eine lustige Aktion, die zeigt, dass die Stimmung im norwegischen Skiteam fast einen Monat vor Start der neuen Weltcup-Saison gut ist. Und ganz ernst gemeint ist das Angebot natürlich nicht.

Zara Larsson
Zara Larsson(Bild: AP/Charles Sykes)

Die Schwedin hat unterdessen noch nicht auf den Beitrag reagiert. Sehr wohl aber einige Vertreter aus dem Ski-Zirkus. Darunter natürlich auch Kildes Verlobte Mikaela Shiffrin. „Genau meine Art von Thirst Trap“, kommentiert die US-Amerikanerin. 

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