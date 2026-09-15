Tanzende Ski-Asse machen Popstar „ein Angebot“

Vor einem Gletschersee wissen sie mit ihren Schwüngen und Choreografien dabei durchaus zu überzeugen. Genug, um auch die schwedische Popsängerin Zara Larsson zu überzeugen? Denn an sie richtet sich die Botschaft, die Kilde als Ergänzung zum Video eingefügt hat. „Hey Zara Larsson, brauchst du irgendwelche Backup-Tänzer?“, ist dort zu lesen.