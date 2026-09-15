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Stolz und Puczka

ÖFB-Duo mit CFC Genoa im Coppa-Italia-Achtelfinale

Fußball International
15.09.2026 20:53
David Puczka und Franz Stolz
David Puczka und Franz Stolz(Bild: Krone-Collage/FC Genua, www.youtube.com/SERIE A)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Erfolgreicher Matchtag für zwei rot-weiß-rote Italien-Legionäre: Goalie Franz Stolz und Linksverteidiger David Puczka sind mit dem CFC Genoa ins Achtelfinale der Coppa Italia eingezogen!

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Das Österreicher-Duo stand beim 1:0-Sieg des Serie-A-Klubs gegen Zweitligist FC Südtirol über die gesamte Spielzeit auf dem Rasen. Und war am Erfolg, der Genoa im Achtelfinale ein Gastspiel bei Meister Inter Mailand einbrachte, auch alles andere als unbeteiligt.

Goalie Stolz rettet in extremis
Denn auch wenn die Hausherren den Gegner vor lediglich 6509 Zuschauern im Stadio Luigi Ferraris grundsätzlich im Griff hatten, musste Goalie Stolz etwa kurz nach der Pause bei einer Großchance von Federico Davi in extremis den Rückstand gegen den Außenseiter verhindern.

Ecke von Puczka bringt Sieg
Auf der anderen Seite des Spielfeldes machten die Südtiroler dem von Roma-Legende Daniele de Rossi trainierten CFC Genoa das Leben allerdings durchaus schwer. Lange Zeit blieben Distanzschüsse das einzige Mittel, um für Gefahr zu sorgen.

So verwundert es kaum, dass am Ende kurz vor dem Ende in Minute 80 eine Standardsituation für die Entscheidung sorgen musste – ein von Puczka getretener Eckball, der in der Mitte den Kopf des eingewechselten Kapitäns Johan Vásquez und von dem den Weg ins Tor fand ...

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