„Buffy“-Star Michelle Trachtenberg: Tod mit 39

Ihre Mutter Lana hatte Trachtenberg Medienberichten zufolge leblos am Mittwochmorgen (Ortszeit) in ihrer New Yorker Wohnung gefunden, die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr tun. Der überraschende Tod der Schauspielerin wird laut „Page Six“ und „New York Post“ nicht als verdächtig eingestuft. Die 39-Jährige hatte sich demnach vor Kurzem einer Operation unterziehen müssen – ihr hatte eine Leber transplantiert werden müssen. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.