„Buffy“-Star Brendon mit 54 Jahren gestorben

Brendon war vor allem für seine Rolle als Xander Harris in der Vampirserie „Buffy“ bekannt. Seine Filmkarriere begann in den 1990er-Jahren mit kleineren Fernsehauftritten, zum Beispiel in der Serie „Eine schrecklich nette Familie“. 2005 spielte er eine Hauptrolle in der Sitcom „Kitchen Confidential“, die jedoch nach 13 Folgen eingestellt wurde. Von 2007 bis 2014 war Brendon als Kevin Lynch in der Serie „Criminal Minds“ zu sehen. Er hatte zudem ein paar Rollen im Theater und war vereinzelt als Synchronsprecher und Produktionsassistent tätig.