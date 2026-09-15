„Red Flags“ sind rote Ampeln in unseren Köpfen

Gezielte Wahl des Standorts

Ganz bewusst habe man den Griesplatz als zentralen Ort des Festivals gewählt, auf dem die einen „Bevölkerungsaustausch“ verorten, die anderen Vielfalt und Internationalität. Im ehemaligen Gasthaus „3 Goldene Kugeln“ soll denn auch ab 25. 9. die große „herbst“-Ausstellung zu sehen sein, die heuer steirische Gasthausgespräche, Tradwives, queere Vampire, Detektive und vieles mehr vereint. Inmitten dieses „Brennpunkt“-Bezirks symbolisiert sie einen privaten Rückzugsort, ein Puppenhaus mit Monstern unter dem Bett.