„Red Flags“ sind rote Ampeln in unseren Köpfen

Am 24. September startet der steirische herbst, der sich heuer den „Red Flags“ in unserer Gesellschaft widmet. Eröffnet wird er am 24. 9. von Intendantin Ekaterina Degot auf dem Karmeliterplatz. Bewusst gewählt wurde der Griesplatz als wichtiger Schauplatz.
Warnzeichen, die noch nicht vom Schlimmsten zeugen, uns aber dennoch paralysiert zurücklassen – so definiert herbst-Intendantin Ekaterina Degot die „Red Flags“, denen heuer ein dichtes Programm mit Ausstellung, Performances, Diskurs, Workshops, musikprotokoll, Literaturfestival und einem prallen Partnerprogramm auf den Grund geht.
Mittlerweile haben sich die warnenden Red Flags zu roten Ampeln in unseren Köpfen gewandelt. „Wir haben Angst vor allem“, bringt Degot es auf den Punkt. Errungenschaften wie Antidiskriminierungsarbeit, Meinungsfreiheit, Frauenrechte und Diversität werden wieder angegriffen. Also sei es Aufgabe des Festivals, die Beschäftigung mit jenen Konflikten zu suchen, die reaktionäre Kräfte am liebsten unter den Tisch kehren.
Gezielte Wahl des Standorts
Ganz bewusst habe man den Griesplatz als zentralen Ort des Festivals gewählt, auf dem die einen „Bevölkerungsaustausch“ verorten, die anderen Vielfalt und Internationalität. Im ehemaligen Gasthaus „3 Goldene Kugeln“ soll denn auch ab 25. 9. die große „herbst“-Ausstellung zu sehen sein, die heuer steirische Gasthausgespräche, Tradwives, queere Vampire, Detektive und vieles mehr vereint. Inmitten dieses „Brennpunkt“-Bezirks symbolisiert sie einen privaten Rückzugsort, ein Puppenhaus mit Monstern unter dem Bett.
Außergewöhnlich dicht ist heuer das Performance-Programm, das den Bogen von internationalen zu lokalen Größen spannt. So zeigt Julian Warner gleich nach Degots Eröffnungsrede auf dem Karmeliterplatz (24. 9., 17 Uhr) eine Wrestling-Performance, bei der auch der Musikverein Ilz, der Grrrls Chor und die Giants-Cheerleaderinnen mit von der Partie sind. Der spätere Abend gehört dann dem Choreografen Alex Baczyński-Jenkins in der List-Halle, bevor diverse DJs das Ruder übernehmen.
Stark sind wieder die Partner des herbst: Theater von den Rabtaldirndln, KRA und Planetenparty Prinzip sind ebenso zu erleben wie zahlreiche Ausstellungen in den Grazer Institutionen, im Pavelhaus, Wagna und Hartberg.
Der steirische herbst gehört nicht nur Graz und bestimmten Eigentümern, er gehört der ganzen Welt!
Intendantin Ekaterina Degot
Sorgen um das Festival
Sorgen macht sich die Intendantin indes um die Zukunft des Festivals.2027 sei ihr letztes Jahr, eine Neuausschreibung für die Leitung ist noch nicht erfolgt. „Der steirische herbst gehört nicht Graz und bestimmten Eigentümern, er gehört der ganzen Welt“, betont sie und fürchtet gleichzeitig eine Provinzialisierung. „Ich bin die erste ausländische Intendantin und könnte womöglich die letzte sein“.
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