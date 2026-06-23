Schnitzelhaus im Gries wird zum Gesamtkunstwerk

Wie viele „red flags“ sieht man in einem Menschen? Der steirische herbst bedient sich heuer eines Schlagwortes aus Online-Dating-Diskursen und macht es zum Motto eines Festivals, das sich mit der Wirkung des Politischen ins Private beschäftigt. „Je politisch angespannter die Lage ist, desto mehr ,cancel culture‘ gibt es auch im Privaten“, sagt Intendantin Ekaterina Degot am Dienstag bei der Programmpräsentation in Graz. Aber nicht nur das. „Die zeitgenössische Kultur ist finanziell ausgehungert und unter Druck. Wir erleben einen Backlash – und viele ,red flags‘.“