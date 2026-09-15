100 freiwillige Helfer für „Nockisfest“ im Einsatz

Die Florianis in Millstatt laufen vor dem traditionellen Nockisfest (18. bis 20. September) auf Hochbetrieb. Mehr als 100 Helfer sind rund um das Musik-Wochenende ehrenamtlich im Einsatz. Die Krone“ sprach mit dem Chef-Koordinator Roland Marchetti.
Rund 10.000 Besucher pilgern dieses Wochenende an den Millstätter See, um gemeinsam mit „ihren“ Nockis zu feiern. Sprich: Das sind an die 3500 Zeltgäste pro Tag, denen ein sicheres Fest geboten werden muss – und die es auch zu verköstigen gilt. Abgesehen vom VIP-Bereich ist dies die Aufgabe der Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Millstatt.
200 Kilogramm Würstel, 200 kg Schnitzelfleisch, 700 halbe Hendel, 250 Liter Gulasch und mehr als 5000 Liter Bier werden erfahrungsgemäß während der drei Tage konsumiert. „Das muss erst, neben vielen anderen Dingen wie Zeltaufbau, Elektro-Installationen und Sicherheitskonzept organisiert werden“, so Feuerwehrkommandant-Stellvertreter und Chef-Organisator Roland Marchetti.
Elf Monate Planung
Der Floriani ist schon seit Jahrzehnten mit an Bord ist, und seit „gefühlter Ewigkeit“ mit der Organisation für das Fest beauftragt. „Kaum sind wir mit dem Abbau fertig, fange ich schon mit der Planung für das nächste Jahr an. Das Nockisfest ist für mich, und für die meisten von uns, eine Herzenssache. Viele Kameraden nehmen sich für den Aufbau extra Urlaub. Insgesamt sind an diesem Wochenende rund 100 Helfer ehrenamtlich im Einsatz. Feuerwehrmitglieder, Angehörige und Freunde.“
Für Freitag und Sonntag gibt es unter www.nockis.at und www.oeticket.com noch ein paar wenige Restkarten
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.