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Florianis packen an

100 freiwillige Helfer für „Nockisfest“ im Einsatz

Kärnten
15.09.2026 20:00
Der Aufbau läuft nach Plan: Chef-Koordinator Roland Marchetti (Mitte) flankiert von den ...
Der Aufbau läuft nach Plan: Chef-Koordinator Roland Marchetti (Mitte) flankiert von den Nockis-Urgesteinen.(Bild: Klaus Loibnegger)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Die Florianis in Millstatt laufen vor dem traditionellen Nockisfest (18. bis 20. September) auf Hochbetrieb. Mehr als 100 Helfer sind rund um das Musik-Wochenende ehrenamtlich im Einsatz. Die Krone“ sprach mit dem Chef-Koordinator Roland Marchetti.

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Rund 10.000 Besucher pilgern dieses Wochenende an den Millstätter See, um gemeinsam mit „ihren“ Nockis zu feiern. Sprich: Das sind an die 3500 Zeltgäste pro Tag, denen ein sicheres Fest geboten werden muss – und die es auch zu verköstigen gilt. Abgesehen vom VIP-Bereich ist dies die Aufgabe der Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Millstatt.

Seit einer Woche wird am Millstätter See für das Nockisfest gearbeitet – viele Helfer haben sich ...
Seit einer Woche wird am Millstätter See für das Nockisfest gearbeitet – viele Helfer haben sich extra Urlaub genommen.(Bild: Klaus Loibnegger)
Roland Marchetti (Mitte) im noch leeren Festzelt mit den Nockis-Urgesteinen Friedl und Wilfried.
Roland Marchetti (Mitte) im noch leeren Festzelt mit den Nockis-Urgesteinen Friedl und Wilfried.(Bild: Klaus Loibnegger)

200 Kilogramm Würstel, 200 kg Schnitzelfleisch, 700 halbe Hendel, 250 Liter Gulasch und mehr als 5000 Liter Bier werden erfahrungsgemäß während der drei Tage konsumiert. „Das muss erst, neben vielen anderen Dingen wie Zeltaufbau, Elektro-Installationen und Sicherheitskonzept organisiert werden“, so Feuerwehrkommandant-Stellvertreter und Chef-Organisator Roland Marchetti.

Elf Monate Planung
Der Floriani ist schon seit Jahrzehnten mit an Bord ist, und seit „gefühlter Ewigkeit“ mit der Organisation für das Fest beauftragt. „Kaum sind wir mit dem Abbau fertig, fange ich schon mit der Planung für das nächste Jahr an. Das Nockisfest ist für mich, und für die meisten von uns, eine Herzenssache. Viele Kameraden nehmen sich für den Aufbau extra Urlaub. Insgesamt sind an diesem Wochenende rund 100 Helfer ehrenamtlich im Einsatz. Feuerwehrmitglieder, Angehörige und Freunde.“

Für Freitag und Sonntag gibt es unter www.nockis.at und www.oeticket.com noch ein paar wenige Restkarten

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