100 freiwillige Helfer für „Nockisfest“ im Einsatz

Elf Monate Planung

Der Floriani ist schon seit Jahrzehnten mit an Bord ist, und seit „gefühlter Ewigkeit“ mit der Organisation für das Fest beauftragt. „Kaum sind wir mit dem Abbau fertig, fange ich schon mit der Planung für das nächste Jahr an. Das Nockisfest ist für mich, und für die meisten von uns, eine Herzenssache. Viele Kameraden nehmen sich für den Aufbau extra Urlaub. Insgesamt sind an diesem Wochenende rund 100 Helfer ehrenamtlich im Einsatz. Feuerwehrmitglieder, Angehörige und Freunde.“