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Strikter Sparkurs

ORF stellt tägliches „ZiB Magazin“ noch heuer ein

Medien
15.09.2026 11:10
Sparkurs beim ORF: Das tägliche „ZiB Magazin“ soll Ende 2026 eingestellt werden.
Sparkurs beim ORF: Das tägliche „ZiB Magazin“ soll Ende 2026 eingestellt werden.(Bild: APA/EVA MANHART)
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Von krone.at

Der ORF befindet sich auf einem strikten Sparkurs. Mit Jahresende 2026 soll deshalb das tägliche, rund vierminütige „ZiB Magazin“ eingestellt werden. Das Format wird aber nicht vollständig von den Bildschirmen verschwinden, sondern durch eine längere Version, die pro Jahr bis zu zwölfmal gezeigt wird, ersetzt werden.

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Das „ZiB Magazin“ wird derzeit noch um kurz nach 20 Uhr auf ORF ausgestrahlt. Die Entscheidung, wie dieser Sendeplatz ab dem neuen Jahr bespielt wird, ist noch nicht gefallen und „derzeit in Ausarbeitung“, berichtet der Kurier.

Eine Möglichkeit wäre demnach eine weitere Sportsendung. Das Interesse der Zuseher soll außerdem mit Dokumentationen und längeren Reportagen geweckt werden. 

Zukunft der Millionenshow ungewiss
Ungewiss ist außerdem die Zukunft der „Millionenshow“, die noch bis Sommer 2027 finanziert wird. Die von Armin Assinger moderierte Show kostet jährlich rund fünf Millionen Euro. Eine Möglichkeit wäre, die Sendung weniger häufig auszustrahlen.

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Die finanzielle Lage am Küniglberg ist angespannt. Ab 2027 stehen dem Sender wegen der von der Regierung veranlassten Streichung von Bundesmitteln 93 Millionen Euro weniger zur Verfügung. Noch-ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher hat dagegen bereits im August eine Verfassungsbeschwerde angekündigt.

Es handle sich um einen Einschnitt, der „an den Grundfesten“ rüttle. Man müsse davon ausgehen, dass dadurch die Kosten für den öffentlich-rechtlichen Auftrag von 2027 bis 2029 nicht gedeckt seien, sagte sie. Auch der künftige ORF-Chef Clemens Pig nannte die Streichung durch den Gesetzgeber „verdammt kurzfristig“.

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