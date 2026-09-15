ORF stellt tägliches „ZiB Magazin“ noch heuer ein

Der ORF befindet sich auf einem strikten Sparkurs. Mit Jahresende 2026 soll deshalb das tägliche, rund vierminütige „ZiB Magazin“ eingestellt werden. Das Format wird aber nicht vollständig von den Bildschirmen verschwinden, sondern durch eine längere Version, die pro Jahr bis zu zwölfmal gezeigt wird, ersetzt werden.