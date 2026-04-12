Wanderer konnte im tiefen Schnee nicht mehr weiter

Die Bergretter stiegen zu dem Verirrten auf, „er war auf rund 1200 Metern nur leicht vom Steig abgekommen, aber er saß stark unterkühlt im Schnee.“ Nach einer Erstversorgung entschloss sich die Einsatzleitung zu einem Abtransport durch ein Rettungshubschrauber-Team von C14, „die Unterkühlung war doch wesentlich und ein Abtransport zu Fuß, mittels Gebirgstrage, hätte dann etwas zu lange gedauert.“