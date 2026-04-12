Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz am Untersberg

Wanderer konnte im tiefen Schnee nicht mehr weiter

Chronik
12.04.2026 19:16
Rettungseinsatz am Untersberg
Rettungseinsatz am Untersberg(Bild: Bergrettung Grödig)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nächster Einsatz für die Bergrettung am Untersberg: Ein Wanderer hatte sich am Sonntag beim Aufstieg verirrt und konnte im tiefen Schnee nicht mehr weiter. 

0 Kommentare

Die Alarmierung ging um 14.22 Uhr bei der Bergrettung in Grödig ein. Ein deutscher Wanderer (42) war am Klingersteig Richtung Klingeralm (1526 Meter Seehöhe) aufgestiegen und kam auf dem nordseitigen Steig vom Weg ab: „Er konnte im teilweise hüfthohen Schnee nicht mehr weiter und alarmierte die Einsatzkräfte“, berichtet Ortsstellen- und Einsatzleiter Alexander Schweiger.

Der verirrte Wanderer wurde per Rettungs-Heli geborgen.
Der verirrte Wanderer wurde per Rettungs-Heli geborgen.(Bild: Bergrettung Grödig)

Die Bergretter stiegen zu dem Verirrten auf, „er war auf rund 1200 Metern nur leicht vom Steig abgekommen, aber er saß stark unterkühlt im Schnee.“ Nach einer Erstversorgung entschloss sich die Einsatzleitung zu einem Abtransport durch ein Rettungshubschrauber-Team von C14, „die Unterkühlung war doch wesentlich und ein Abtransport zu Fuß, mittels Gebirgstrage, hätte dann etwas zu lange gedauert.“

Lesen Sie auch:
Sieben Bergretter stiegen zu der Frau ab.
Reitsteig im Schnee
Chinesische Touristin vom Untersberg gerettet
04.04.2026
Schwer verletzt
25-jähriger Mexikaner stürzte hunderte Meter ab
24.03.2026
Rettung am Untersberg
Mit Sommerbekleidung im Schnee stecken geblieben
09.04.2026

Alexander Schweiger verweist einmal mehr auf die derzeitige hochalpine Situation: „Wir haben in kürzester Zeit mehrere Einsätze auf teilweise noch gesperrten Aufstiegen am Untersberg abgewickelt. Obwohl im Tal frühlingshafte Temperaturen herrschen, liegt am Untersberg noch teilweise hüfthoch Schnee.

Zuletzt mussten mehrere schlecht ausgerüstete Urlauber vom Untersberg gerettet werden. Appell der Bergrettung: Touren immer gründlich zu planen, da die Zahl der Einsätze durch Erschöpfung, Verirren oder mangelnde Ausrüstung steigt. Schweiger: „Eine gute Vorbereitung ist essenziell, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit im Gelände zu gewährleisten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
12.04.2026 19:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch

Gelesen

Kommentiert
Politik
Cobra schießt Kanzler-Limousine auf Autobahn ab
171.228 mal gelesen
An seinem Dienstauto entstand Sachschaden, der Bundeskanzler blieb unverletzt (Archivbild) 
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
116.123 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Wirbel um Stimmenkauf für Orbán ++ Bombendrohungen
115.437 mal gelesen
Außenpolitik
Wirbel um Stimmenkauf für Orbán ++ Bombendrohungen
3806 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2542 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1525 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Newsletter
Mehr Chronik
Einsatz am Untersberg
Wanderer konnte im tiefen Schnee nicht mehr weiter
Feuerwehr im Einsatz
Schwerer Unfall auf der Wolfgangseestraße
„Wheelies“
Auf einem Reifen auf der Autobahn unterwegs
Polizeikontrolle
Alkoholisierter LKW-Fahrer fuhr viel zu schnell
In Bahnhofsnähe
Nächtlicher Wohnungsbrand führte zu Großeinsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf