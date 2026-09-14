Lichte Höhen | Rechte Bäume

Lichte Höhen. Sie gewinnen rundum, die rechten Parteien in Europa. In Italien regieren sie in einem Bündnis unter Giorgia Meloni sogar – und das so stabil wie noch in keiner zweiten Regierung. In Frankreich könnte im kommenden Jahr die Rechte Marine Le Pen den Sprung in den Pariser Präsidentenpalast schaffen. In Großbritannien hat der rechte Brexit-„Held“ Nigel Farage gute Chancen, bei den nächsten Unterhaus-Wahlen Erster zu werden. In Deutschland bröckelt die Regierungskoalition aus Unionsparteien und SPD nicht erst, seit vor zehn Tagen die rechte AfD im Bundesland Sachsen-Anhalt raketenartig auf Platz 1 raste. In Österreich holte die FPÖ bereits bei den Nationalratswahlen vor zwei Jahren Rang 1, Herbert Kickl schaffte zwar nicht den Sprung ins Kanzleramt, die Blauen entschweben allerdings in allen Umfragen in lichte Höhen wie nie zuvor.