Tirol startet in neue Ära bei der Kinderbetreuung

Der Start des Vorhabens reicht bis ins Jahr 2022 zurück. Es war bereits in der Koalitionsvereinbarung von Schwarz-Rot enthalten. 2024 begann schließlich die Umsetzungsphase. Ende 2025 ging die Plattform „Frida“ online, über die Eltern ihre Kinder anmelden konnten. Nach der Anmeldung folgte schließlich die Vermittlung. Zudem gab das Land auch die Empfehlung von 1,20 Euro pro Stunde und Kind als Kostenempfehlung aus, welche allerdings die Gemeinden autonom festlegen können.