„Kostendruck und Bürokratie sind wie Fesseln!“

Woran denken Sie?

Die Senkung der Lohnnebenkosten für Lehrlinge ist beispielsweise eine meiner Forderungen – und aus meiner Sicht längst überfällig. Ausbildungsbetriebe geraten zunehmend unter Kostendruck und die Bürokratie ist fesselnd. Gleichzeitig hat die Politik erst vor Kurzem die Basisförderung für Lehrlinge reduziert. Hintergrund ist, dass die Förderung aufgrund der gestiegenen Kollektivvertragslöhne nicht mehr ausreicht, die Politik das Fördervolumen aber nicht entsprechend angepasst hat. Für mich ist das ein fatales Signal. Wenn wir von den Betrieben immer mehr Ausbildung und Verantwortung erwarten, gleichzeitig aber die Unterstützung reduzieren, dürfen wir uns am Ende des Tages nicht wundern, wenn die Bereitschaft zur Ausbildung bei allem Bedarf sinkt.