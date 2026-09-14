Zu zweit auf E-Scooter: Sturz auf Bergstraße!

Folgenschwerer Sturz im Tiroler Oberland: Bei einem E-Scooter-Unfall in Polling (Bezirk Innsbruck-Land) sind am Wochenende zwei zwölfjährige Burschen erheblich verletzt worden. Die beiden Kinder waren gemeinsam auf einem (!) Roller auf einer Bergstraße talwärts unterwegs.
Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr am Pollingberg. Laut Angaben der Polizei dürfte der Lenker des E-Scooters verrissen worden sein. Die Burschen kamen daraufhin zu Sturz und zogen sich Verletzungen zu.
Mit Rettung in die Klinik
Anwohner bemerkten den Unfall und verständigten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Strengere Bestimmungen seit Mai
Seit dem 1. Mai gelten hierzulande neue Bestimmungen für E-Scooter. Bei Elektrorollern ist demnach etwa eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Zudem gilt unter anderem eine Helmpflicht bis 16 Jahre und ein Verbot, eine zweite Person zu transportieren.
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