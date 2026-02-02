Ab sofort gelten strengere Regeln für Sozialhilfe

Seit dem Antreten der schwarz-blauen Landeskoalition im Jahr 2015 ist Oberösterreich bekannt für seinen restriktiven Kurs bei der Sozialhilfe. Die Zahl der Bezieher ist drastisch zurückgegangen – laut Statistik Austria von 14.750 im Jahr 2017 auf 5722 im Jahr 2024. Es geht aber immer noch ein bisschen härter: Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP), seit Oktober 2024 im Amt, verschärft die Regeln noch einmal.