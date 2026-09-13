Böse Worte für Haider | Kickl und Trump

Böse Worte für Haider. Herbert Kickl ist kein Jörg Haider – wenn man das schreibt, dann wird darüber im Netz heiß diskutiert. In meinem Sonntags-Kommentar in der „Kronen Zeitung“ und auf krone.at hatte ich aus Anlass der großen FPÖ-Jubiläums-Feier 40 Jahre nach dem Haider-Putsch in der FPÖ das – gelinde gesagt – ambivalente Verhältnis von Herbert Kickl zu Jörg Haider kommentiert. Vor 40 Jahren hatte der oberösterreichische Kärntner Haider beim Parteitag in Tirol die Macht bei den Blauen übernommen, später war Kickl als Redenschreiber an der Seite des Idols. Doch nach dem in Knittelfeld vollzogenen Bruch in der FPÖ fand Kickl lange nur böse Worte für den nicht mehr blauen, sondern dann BZÖ-orangen Haider, den er als „Pippi Langstrumpf“ titulierte und ihm nachsagte, er sei „ohne Rückgrat und Charakter“. Doch Kickl hat mit dem tödlich verunglückten FPÖ-Abtrünnigen längst seinen Frieden gemacht und ihn nun sogar groß gefeiert. Dennoch sei Kickl eben - aus welchem Blickwinkel auch immer man ihn betrachte – kein Haider, hatte ich gemeint.