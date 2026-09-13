The top homicide detective speaks plainly

Claudia Bauer moved into her new office at the State Criminal Police Office on Vienna’s Roßauer Lände in June. Her first official act? “I gave the place a good cleaning,” she laughs. Her new title sounds a bit cumbersome: As “Head of the Leib/Leben Investigations Division,” she leads three task forces. In addition, she is also the “department head” for all colleagues at the five branch offices of the Vienna State Criminal Police Office and has 65 investigators on her team. Claudia Bauer (60) is the first woman to hold this position in Austria.