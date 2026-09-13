She catches almost everyone
The top homicide detective speaks plainly
She is Austria’s highest-ranking homicide detective; violent crimes resulting in death are her daily reality. Claudia Bauer (60) has seen a lot. In a major interview with *Krone*, she talks about “evil,” her unerring intuition, her relationship with death, what can still shake even her—and why the new *Tatort* detectives recently paid her a visit.
Claudia Bauer moved into her new office at the State Criminal Police Office on Vienna’s Roßauer Lände in June. Her first official act? “I gave the place a good cleaning,” she laughs. Her new title sounds a bit cumbersome: As “Head of the Leib/Leben Investigations Division,” she leads three task forces. In addition, she is also the “department head” for all colleagues at the five branch offices of the Vienna State Criminal Police Office and has 65 investigators on her team. Claudia Bauer (60) is the first woman to hold this position in Austria.
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