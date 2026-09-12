Adnet: Schlotterer-Ausbau verzögert sich weiter

Das Hin und Her rund um den geplanten Ausbau des Sonnenschutz-Herstellers Schlotterer in Adnet ist um eine Facette reicher: Der Naturschutzbund hat nun fristgerecht Revision gegen die jüngste Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts eingelegt.
Diese hatte den naturschutzrechtlichen Bescheid für das Millionen-Projekt bestätigt. Zeitplan sowie Baustart dürften sich erneut kräftig nach hinten verschieben. Das Projekt ist weiter nicht final bewilligt.
Zur Erinnerung: Schlotterer möchte unweit des bisherigen Standorts kräftig ausbauen. Die Gemeinde hat für das geplante „Werk III“ knapp fünf Hektar Grünland umgewidmet. Anrainer liefen dagegen Sturm, gründeten gar die Bürgerinitiative „Rettet die Adnetfelder“. Immer wieder kam es zu Verzögerungen, der Baustart war Anfang für 2024 anvisiert. Bis Ende 2023 wollten die Schlotterer-Verantwortlichen sämtliche Bewilligungen eigentlich in der Tasche haben.
Nun dürfte es noch Jahre dauern, bis tatsächlich die Bagger auffahren können. Schlotterer selbst hält dennoch weiter an seinen Ausbauplänen fest.
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