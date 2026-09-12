Adnet: Schlotterer-Ausbau verzögert sich weiter

Zur Erinnerung: Schlotterer möchte unweit des bisherigen Standorts kräftig ausbauen. Die Gemeinde hat für das geplante „Werk III“ knapp fünf Hektar Grünland umgewidmet. Anrainer liefen dagegen Sturm, gründeten gar die Bürgerinitiative „Rettet die Adnetfelder“. Immer wieder kam es zu Verzögerungen, der Baustart war Anfang für 2024 anvisiert. Bis Ende 2023 wollten die Schlotterer-Verantwortlichen sämtliche Bewilligungen eigentlich in der Tasche haben.