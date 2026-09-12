Volle Becken, aber kein Rekord für Wiens Bäder

Wegen der Hitzewelle durften neben dem Strandbad auch das Kongressbad, das Sommerbad Laaerberg und das Brigittenauer Bad zuletzt länger offen bleiben. Das Angebot wurde gut angenommen, dürfte also bleiben oder sogar ausgeweitet werden. Wobei es vor allem im August zur Herausforderung wird. Denn da wird es bereits früher dunkel.