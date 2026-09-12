Mutige Reiterinnen und tanzende Mädchen

Zum 25. Mal – so alt ist das Westlicht heuer geworden – führen 150 der besten Pressebilder des vergangenen Jahres den Zustand der Welt vor Augen. In aller Härte, aber auch in aller Schönheit. Kalt lässt diese Reise niemanden. Sie führt durch sechs Weltregionen, erzählt große politische und gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch kleine, persönliche Schicksale und Geschichten. Ausgewählt wurden die Gewinner von internationalen Fachjurys. Sie kürten die besten Fotos aus 57.376 Einreichungen von 3747 Fotografinnen und Fotografen aus 141 Ländern.