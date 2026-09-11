German Bundesliga
LIVE: Schalke Takes a Well-Deserved Lead Against Union
After a 1,225-day wait, the moment finally arrived today: FC Schalke 04 secured its first victory in Germany’s Bundesliga since May 5, 2023! The “Royal Blues,” coached by Austrian Miron Muslić, secured a 3-1 away victory at 1. FC Union Berlin …
Substitute Maximilian Wöber scored Gelsenkirchen’s third goal in the 13th minute of stoppage time. Former Union player Robin Gosens (25th minute) and Adil Aouchiche (46th minute) had also scored for Schalke earlier in the match.
Concerns for Ljubicic
Dejan Ljubicic had to leave the field injured after just 20 minutes. The Austrian national team player was unable to continue after a challenge; his knee was apparently causing him pain.
The Berliners and their new coach, Mauro Lustrinelli, remain winless in the league, however. For Berlin—with Leopold Querfeld in defense—Tim Skarke (96th minute) scored the 1–2 goal only in stoppage time.
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