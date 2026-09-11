Stadtchef stinksauer: „Die gehören alle verboten!“

Er brauche keinen Alkohol, kein Nikotin, kein Sexspielzeug und schon gar keine Drogen in den E-Shops. Er sagt: „Meines Erachtens gehören die E-Kioske sowieso alle verboten. Oder zumindest gehört ein Reglement her, dass nur Nahrungsmittel verkauft werden dürfen.“