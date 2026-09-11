Stadtchef stinksauer: „Die gehören alle verboten!“

Verbotene, drogenähnliche Substanzen stellte die Polizei in einem Salzburger E-Kiosk sicher. Halleins Stadtchef Alexander Stangassinger begrüßt die Razzia, verlangt aber Kontrollen im ganzen Land und ein Verbot der Automatenshops...
Eine Razzia der Polizei in einem Salzburger Altstadt-Automatenshop erregt die Gemüter. Wie berichtet hat die Polizei nach einer Initiative von Landesvize Marlene Svazek und Landesrat Wolfgang Fürweger (beide FPÖ) am Dienstag einen E-Kiosk ausgeräumt. Konfisziert wurden verbotene, drogenähnliche Substanzen.
„Kein Alkohol, kein Nikotin, kein Sexspielzeug“
Nun meldet sich Halleins Stadtchef Alexander Stangassinger. Er begrüßt die „Aktion scharf“ des Landes und der Exekutive, fordert aber: „Das ist ein erster Schritt, aber es muss im ganzen Land kontrolliert werden.“
Er brauche keinen Alkohol, kein Nikotin, kein Sexspielzeug und schon gar keine Drogen in den E-Shops. Er sagt: „Meines Erachtens gehören die E-Kioske sowieso alle verboten. Oder zumindest gehört ein Reglement her, dass nur Nahrungsmittel verkauft werden dürfen.“
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