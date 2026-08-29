CO₂ vergraben: Was werden unsere Kinder denken?

Abgesehen von den hohen Kosten für die benötigte Infrastruktur erinnert das Vorgehen an die Atommüll-Endlager. Henning Mankell hat es in seinem letzten Buch „Treibsand – Was es heißt, ein Mensch zu sein“ eindringlich beschrieben. 100.000 Jahre – kein Mensch kann sich diese Zeitspanne vorstellen – bleibt radioaktiver Abfall in unterirdischen Lagern verborgen in der Hoffnung, dass die Menschheit ihn vergisst. Weil er 100.000 Jahre lang gefährlich bleibt.