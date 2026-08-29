CO₂ vergraben: Was werden unsere Kinder denken?

Das CO₂-Speicherverbot soll also aufgehoben werden. Nach der politischen Einigung auf das Klimaziel 2040, in dem Österreich seinen CO₂-Ausstoß bis 2040 auf null setzen will, soll da wohl gleichzeitig ein Schlupfloch für alle Umweltsünder geschaffen werden. Motto: Blast eure Emissionen ruhig weiterhin in die Luft, das CO₂ vergraben wir einfach unterirdisch!
Abgesehen von den hohen Kosten für die benötigte Infrastruktur erinnert das Vorgehen an die Atommüll-Endlager. Henning Mankell hat es in seinem letzten Buch „Treibsand – Was es heißt, ein Mensch zu sein“ eindringlich beschrieben. 100.000 Jahre – kein Mensch kann sich diese Zeitspanne vorstellen – bleibt radioaktiver Abfall in unterirdischen Lagern verborgen in der Hoffnung, dass die Menschheit ihn vergisst. Weil er 100.000 Jahre lang gefährlich bleibt.
Gut, CO₂ ist kein tödlicher Müll und mineralisiert sich irgendwann im Gestein, falls es nicht entweicht. Und die Lagerung soll „nur vorübergehend“ stattfinden. Aber die Illusion ist dieselbe: Man sperrt Müll, den keiner haben will, weg und glaubt, das Müllproblem verschwindet damit.
Was werden unsere Kinder und nachkommenden Generationen einmal über uns denken, wenn sie vor Atommülllagern und riesigen CO₂-Speichern stehen?
Dass wir nicht fähig waren, die Welt für sie zu bewahren. Dass wir Atommüll und CO₂ lieber vergraben haben, als weniger zu produzieren. Dass wir Probleme nicht gelöst, sondern in die Zukunft verschoben haben – in ihre Zukunft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.