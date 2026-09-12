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Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß

Kärnten
12.09.2026 14:01
Erntedank in der Propsteikirche Gurnitz: In allen Pfarren wird im Herbst gedankt und gefeiert.
Erntedank in der Propsteikirche Gurnitz: In allen Pfarren wird im Herbst gedankt und gefeiert.(Bild: zVg)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Ganz bewusst Dankbarkeit zu empfinden, ist heute ein psychologischer Trend. Die Religionen kennen diesen seit jeher. Von Erntedank, Sukkot und Thanksgiving.

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Wer regelmäßig Dankbarkeit übt, lebt nicht nur glücklicher, sondern auch gesünder besagen aktuelle Studien. Dankbarkeit nach der Erntezeit, Dankbarkeit für volle Speisekammern, ein beruhigtes Hineingehen in den Winter werden seit jeher in allen Kulturen gefeiert.

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren laß die Winde los.

Erntekronen, gebunden aus vier Getreidesorten, fehlen bei keinem Erntedankfest. Bis Mitte ...
Erntekronen, gebunden aus vier Getreidesorten, fehlen bei keinem Erntedankfest. Bis Mitte Oktober wird gefeiert.(Bild: Werner Buchacher)

Am vierten Donnerstag im November feiert man in den USA Thanksgiving, also Danksagung: Das Fest, bei dem ein Truthahn aufgetischt wird, erinnert an die Ernte der ersten europäischen Einwanderer, die mit den amerikanischen Ureinwohnern ihr Essen geteilt haben sollen.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein.

Das Alte Testament berichtet vom siebentägigen Laubhüttenfest: Zu Sukkot, das Fest endete heuer am 2. Oktober, leben gläubige Juden in warmen Ländern in einer Hütte; diese Sukka haben sie aus Zweigen, Früchten und Garben errichtet.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

(Gedicht „Herbsttag“ von Rainer Maria Rilke)

In diesem „Fest des Einsammelns“ nach der Getreide- und Weinernte dürften unser Erntedankfest und unser Binden der Erntekrone wurzeln. Noch bis Mitte Oktober werden in den Kirchen Erntedankgottesdienste gefeiert.

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