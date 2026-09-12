Lkw auf Südautobahn umgekippt: Stau!

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Samstagmittag auf der Südautobahn Höhe Warmbad in Richtung Italien gekommen. Ein Lkw kam von der Fahrbahn ab und kippte um.
Laut ersten Informationen war der Lastwagen auf der A2 Südautobahn in Richtung Italien umgekippt. „Kurzzeitig war die Strecke gesperrt“, heißt es von der Landespolizeidirektion Kärnten. Mittlerweile ist der Pannenstreifen für den Verkehr freigegeben.
Der Unfall sorgt für Zeitverzögerung und kilometerlangen Stau. „Die Aufräumarbeiten laufen und werden wohl noch zwei Stunden andauern.“ Ob es Verletzte gibt, sei noch ungewiss.
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