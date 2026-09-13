Hohenems übernimmt mit Sieg in Kitzbühel Führung

Die siebente Runde in der Regionalliga West brachte einen Wechsel an der Tabellenspitze. Der VfB Hohenems überholte mit einem 2:1-Auswärtssieg beim FC Kitzbühel den FC Dornbirn. Die „Rothosen“ kamen über ein 2:2 im Ländle-Derby gegen Röthis nicht hinaus.
Dabei erwischten die von Clemens Ellensohn betreuten Messestädtern im Duell mit den Röthner den besseren Start. Bereits in der 36. Minute war es Goalgetter und Kapitän, der das 1:0 erzielte. Doch die Gastgeber schlugen zurück, kamen nach der Pause durch Arbnor Rexhajs drittes Liga-Saisontor zum 1:1-Ausgleich (59.). Vier Minuten später brachte Marcel Krnjic Dornbirn erneut in Front – ehe Fabio Scheichl eine Viertelstunde vor Schluss den 2:2-Endstand herstellte. Damit bleibt der FC Dornbirn zwar als einziges Team weiterhin ungeschlagen – nach dem zweiten Remis müssen sie die Tabellenführung aber an Lokalrivalen Hohenems abgeben.
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Tripp mit Siegtor
Denn das Team von Trainer Werner Grabher feierte beim FC Kitzbühel einen 2:1-Erfolg – der sechste Sieg im siebten der laufenden Westligasaison. Pierre Nagler hatte seine „Steinböcke“ in der 29. Minute mit einem Freistoß in Führung gebracht. Da Vitali Borsuk aber in Minute 40 ausgleichen konnte, ging es mit 1:1 in die Kabinen. In Hälfte zwei war es dann Liam Tripp der mit seinem fünften RLW-Saisontreffer den 2:1-Sieg klarmachen konnte. Mit 18 Punkten führen die Emser die Tabelle nun einen Zähler vor dem FC Dornbirn und dem SC Imst an.
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