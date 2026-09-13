Hohenems übernimmt mit Sieg in Kitzbühel Führung

Tripp mit Siegtor

Denn das Team von Trainer Werner Grabher feierte beim FC Kitzbühel einen 2:1-Erfolg – der sechste Sieg im siebten der laufenden Westligasaison. Pierre Nagler hatte seine „Steinböcke“ in der 29. Minute mit einem Freistoß in Führung gebracht. Da Vitali Borsuk aber in Minute 40 ausgleichen konnte, ging es mit 1:1 in die Kabinen. In Hälfte zwei war es dann Liam Tripp der mit seinem fünften RLW-Saisontreffer den 2:1-Sieg klarmachen konnte. Mit 18 Punkten führen die Emser die Tabelle nun einen Zähler vor dem FC Dornbirn und dem SC Imst an.