Ferienhaus im Großen Walsertal stand in Vollbrand

Gegen 15.30 Uhr wurde am Sonntag in Fontanella (Ortsteil Faschina) Feueralarm ausgelöst. In Brand stand ein Ferienhaus samt Stallgebäude. Die Feuerwehr des Ortes Fontanella befand sich gerade auf einem Vereinsausflug, daher mussten die Kollegen aus den Nachbargemeinden Damüls und Sonntag einspringen.

Den Florianijüngern gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Haus zu verhindern, das Ferienhaus allerdings war nicht mehr zu retten. Die Immobilie ist nicht mehr bewohnbar. Zum Glück waren zum Zeitpunkt des Feuers keine Gäste mehr im Haus, die letzten hatten dieses zu Mittag verlassen.