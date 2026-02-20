Salzburg wird Zentrum elektronischer Drohnenabwehr

Salzburg wird Standort für Sky Shield

Außerdem werden in der Schwarzenbergkaserne Kurzstrecken-Systeme mit einer Reichweite von bis zu 15 Kilometern und Systeme der mittleren Reichweite von bis zu 50 Kilometern stationiert, um den Standort in „Sky Shield“ zu integrieren und künftig den Luftraum vollumfänglich zu sichern. Die volle Einsatzbereitschaft soll mit 2032 abgeschlossen werden.