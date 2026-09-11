Karner: „Null Toleranz“ für kriminelle Jugendliche

Vorsicht ist besser als Nachsicht

Csefan setzt zusätzlich auf Prävention. Gemeinsam mit der MA11 geht die Polizei aktiv auf Eltern zu, sobald ein Kind auf dem Weg zum Intensivtäter ist. Über 70 Prozent der Jugendlichen wurden dann nicht mehr straffällig. Es gibt aber auch andere Fälle. Manche Eltern hätten bereits resigniert und würden der Polizei sagen: „Bitte sperrt‘s ihn ein.“