Forderung nach Tempo 30 vor allen Schulen

Verkehrssicherheit erhöhen

In Leoben macht sich derzeit eine Elterninitiative etwa dafür stark, dass auf der Landesstraße beim Bildungszentrum Fröbelgasse eine 30-er Beschränkung gilt. Die Schulkinder müssen dort die Landesstraße überqueren, um die Bushaltestelle zu erreichen. „Wir unterstützen die Elterninitiative“, sagt Susanne Sinz, Grüne Gemeinderätin in Leoben. Es gäbe zwar einen Zebrastreifen vor Ort, aber die Gefahr sei trotzdem hoch. „Die Polizei will unterstützen bei der Schutzwegsicherung, aber das geht wahrscheinlich nicht den ganzen Tag“, meint Sinz. Tempo 30 vor Ort würde die Verkehrssicherheit „massiv“ erhöhen, meint sie.

Der Landtagsabgeordnete Schönleitner möchte vom Land wissen, wie viele solcher Fälle es noch gibt: „Am Ende geht’s darum, dass Kinder sicher in die Schule und wieder heimkommen.“