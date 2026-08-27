Schulwegunfälle: Zahl im Vorjahr stark gestiegen

VCÖ rät: „Schulweg in den Ferien üben“

Bei Schulanfängern sowie bei Kindern, die im Herbst die Schule wechseln, ist es wichtig, den Schulweg in den Ferien zu üben, betont die VCÖ-Expertin. Da in der Regel mehrere Wege zur Schule führen, sollte jener Schulweg gewählt werden, wo weniger Autos fahren, es ein lückenloses Netz an Gehwegen gibt und weniger Straßen zu überqueren sind. Schenk rät dabei, den Schulweg stets aus der Perspektive des Kindes zu betrachten. Beispielsweise können bei Straßenübergängen Hindernisse oder parkende Autos die Sicht für Kinder einschränken oder die Sicht auf Kinder beeinträchtigen.