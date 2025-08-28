Die Post erklärte zwei Salzburgerinnen für tot
„Leben sehr gerne“
Anstatt Briefe korrekt zuzustellen, erklärte die Post zwei Salzburger Seniorinnen kurzerhand als „verstorben“. Dabei sind beide äußerst fit, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigt. „Uns für tot zu erklären, hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt eine Betroffene über Probleme mit der Zustellung.
Was für ein Schreck für zwei Pensionistinnen aus Salzburg! Hielten doch beide jeweils einen Brief mit ihrem Namen und dem Zusatz „unbekannt – verstorben“ in Händen. Die Post hatte sie demnach einfach für tot erklärt. Beim „Krone“-Lokalaugenschein in Lehen sind die Nachbarinnen fit und putzmunter. „Wir leben ja sehr gerne“, sagt Christine Gappmeyer.
