Die Post erklärte zwei Salzburgerinnen für tot

Was für ein Schreck für zwei Pensionistinnen aus Salzburg! Hielten doch beide jeweils einen Brief mit ihrem Namen und dem Zusatz „unbekannt – verstorben“ in Händen. Die Post hatte sie demnach einfach für tot erklärt. Beim „Krone“-Lokalaugenschein in Lehen sind die Nachbarinnen fit und putzmunter. „Wir leben ja sehr gerne“, sagt Christine Gappmeyer.