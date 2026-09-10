Verbandschef: Marokko richtet WM-Finale 2030 aus

Nach den Angaben des marokkanischen Fußball-Verbandspräsidenten Fouzi Lekjaa geht das Finale der WM 2030 in der 70.000-Einwohner-Stadt Benslimane etwa 60 Kilometer südwestlich der marokkanischen Hauptstadt Rabat über die Bühne.
Diese Behauptung stellte Lekjaa laut der spanischen Nachrichtenagentur EFE am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Bouznika auf. Vom Weltverband FIFA gab es dazu keine offizielle Stellungnahme.
In Benslimane wird derzeit das Stade Hassan II. errichtet, das nach seiner Fertigstellung mit einem Fassungsvermögen von 115.000 das größte reine Fußballstadion der Welt sein soll.
Spanien will ebenso das Endspiel
Die WM 2030 wird zum Großteil in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen. Spaniens Verband hatte in der Vergangenheit mehrmals betont, das Endspiel ausrichten zu wollen. Als von den Iberern favorisierte Finalschauplätze gelten das Estadio Bernabeu in Madrid sowie das Camp Nou in Barcelona.
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