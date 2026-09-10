Verbandschef: Marokko richtet WM-Finale 2030 aus

Spanien will ebenso das Endspiel

Die WM 2030 wird zum Großteil in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen. Spaniens Verband hatte in der Vergangenheit mehrmals betont, das Endspiel ausrichten zu wollen. Als von den Iberern favorisierte Finalschauplätze gelten das Estadio Bernabeu in Madrid sowie das Camp Nou in Barcelona.