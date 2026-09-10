Impfzertifikat gefälscht: Sperre für Ex-Teamcoach!

Der frühere Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer ist vom Weltverband IIHF für vier Jahre gesperrt worden! Hintergrund sind gefälschte Impfzertifikate Fischers während der Corona-Pandemie …
Der 50-Jährige darf bis 2030 kein Nationalteam mehr betreuen. Die IIHF bestätigte die Sperre auf Nachfrage und damit einen Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung“.
Dreimal Vizeweltmeister
Fischer hatte die Schweiz 2018, 2024 und 2025 jeweils ins WM-Finale geführt. Bei der heurigen Heim-WM war Fischer allerdings nicht mehr im Amt.
Im Vorfeld der Titelkämpfe im Mai war ein gefälschtes Impfzertifikat für Olympia 2022 in Peking aufgeflogen. Erst nach öffentlichem Druck trennte sich der Schweizer Verband dann von Fischer.
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