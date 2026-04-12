Anrainer genervt: „Sie urinieren an die Häuser“

Ein Spielsalon nervt die Bewohner und die Verantwortlichen der Stadt Hallein. Nun melden sich Anrainer, dass wegen eines eKiosks Lärm und Müll in den vergangenen Monaten überhandnahmen. Gemeinde und Land sagen jetzt den Automatengeschäften und den Spielsalons den Kampf an ...
Ein neuer Spielsalon in der historischen Halleiner Altstadt regt die Gemeinde auf. Auf den „Krone“-Bericht dazu meldet sich jetzt ein Anrainer. Wolfgang Rainer befürchtet, dass der Spielsalon die ohnehin brisante Situation mit dem direkt danebenliegenden 24-Stunden-Shop verschärfen könnte. Worum geht’s?
Müll, Lärm und Urin
Rainer schildert: „Der eKiosk zieht hauptsächlich Jugendliche an oder Nachtschwärmer nach den Sperrstunden. Die Lärmbelästigung in der Nacht ist unerträglich. Sie urinieren an die Häuser. Müll und Zigarettenstummel werden einfach in die Gasse geworfen.“ Der verzweifelte Altstadtbewohner spricht gar davon, dass die Wege zu den Eingängen teilweise blockiert und Passanten angepöbelt würden: „Freunde erzählen mir, dass sie zu späten Stunden diesen Weg meiden.“
Freunde erzählen mir, dass sie zu späten Stunden diesen Weg meiden. Die Situation ist unerträglich.
Wolfgang Rainer, Bewohner
Stadt und Land signalisieren Unterstützung
Zudem kritisiert er, dass der eKiosk als Automaten-Nahversorger angepriesen wurde, jetzt aber überwiegend „Hochprozentiges, Sexspielzeug oder Süßigkeiten angeboten werden“. „Die Situation ist unerträglich, wir befürchten, dass durch den Spielsalon die Situation tagsüber verschärft wird. Aber immerhin: Der Spielsalon sperrt um 22 Uhr zu. Der eKiosk hat durchgehend offen.“
Bei diesem Punkt will Ortschef Alexander Stangassinger (SPÖ) einhaken: „Ich habe beim Städtebund deponiert, dass dieser Druck auf die Gesetzgebung machen soll. Es braucht bei Automaten-Shops Öffnungszeiten, gerade in dicht bewohnten Gebieten.“
Rückendeckung signalisiert Landeshauptfrau-Vize Marlene Svazek (FPÖ): „Wir werden im Sinne des Jugendschutzes und in Hinblick auf das Aufpoppen von Automatenshops und Spielhallen durchgreifen.“ Sie kündigt scharfe Kontrollen an – diese beschränken sich nicht auf Hallein, sondern umfassen auch solche Lokale in der Stadt Salzburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.