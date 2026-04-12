Anrainer genervt: „Sie urinieren an die Häuser“

Müll, Lärm und Urin

Rainer schildert: „Der eKiosk zieht hauptsächlich Jugendliche an oder Nachtschwärmer nach den Sperrstunden. Die Lärmbelästigung in der Nacht ist unerträglich. Sie urinieren an die Häuser. Müll und Zigarettenstummel werden einfach in die Gasse geworfen.“ Der verzweifelte Altstadtbewohner spricht gar davon, dass die Wege zu den Eingängen teilweise blockiert und Passanten angepöbelt würden: „Freunde erzählen mir, dass sie zu späten Stunden diesen Weg meiden.“