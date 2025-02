„In der Maria Ebene ist die Kacke am Dampfen“

Fachlich richtig und wichtig

Die Integration der Therapiestation Lukasfeld in die Maria Ebene betrachtet Primar Philipp Kloimstein nach wie vor als fachlich richtig und wichtig. „Auch das Personal profitiert von den damit verbundenen Vorteilen“, betont er. Gerade in Zeiten von Fachkräfte- und Ärztemangel, der keinesfalls nur die Maria Ebene betreffe, wäre dies nicht ganz unwichtig. Und was die Suchtambulanz betrifft, so sei diese bereits während der Pandemie auf eine Terminambulanz umgestellt worden. Eine koordinierte Terminvergabe sei ein Benefit für Patienten und erleichtere die interne Personalplanung.