„In Österreich geht es Spionen noch viel zu gut“

Ausländische Agenten fahren heutzutage nicht (mehr) im Aston Martin vor und treiben sich auch nicht in Bars herum, um cool Wodka Martini „geschüttelt, nicht gerührt“ zu bestellen. Sie sitzen vielfach vor dem Schreibtisch und nutzen Social Media, um Personen für extremistische Gruppierungen zu rekrutieren, für die Überwachung oder um das Meinungsbild zu beeinflussen, etwa über viele Fake-Accounts.

Cyberattacken, um Infos zu sammeln, Erpressungen, Lähmung der kritischen Infrastruktur, Verbreitung von Desinformation vermehrt auch durch KI, Einsatz von Trolls und Bots, „Hacktivismus“, also Einbrüche in Computersysteme – die Aktivitäten in der modernen Spionage sind breit gefächert.

Der Schaden, der dabei angerichtet wird, ist mittlerweile enorm. Allein bei der Wirtschaftsspionage ist in Österreich von zehn Milliarden Euro pro Jahr die Rede. Wir sind hier ein vorrangiges Ziel, die Schäden haben sich im Zeitraum von 2015 bis 2024 verzehnfacht. Etwa zwei Drittel der Agenten sind sogenannte „Innentäter“, also Personen, die in einem Betrieb angeheuert oder dort eingeschleust wurden.