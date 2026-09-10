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Usain Bolt:

„Traurig, dass es diese Prämien nicht früher gab!“

Sport-Mix
10.09.2026 19:49
Usain Bolt
Usain Bolt(Bild: EPA/TIBOR ILLYES)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Usain Bolt, der größte Leichtathlet aller Zeiten, ist wegen des Flug-Crashs in Miami mit großer Verspätung, aber gerade noch rechtzeitig am Vortag der mit 10 Millionen Dollar dotierten Ultimate Championship zu ersten Interviews nach Budapest gekommen. Der achtmalige Olympiasieger und elfmalige Weltmeister über die Rekordprämien: „Das ist einmalig. Ich bin nur traurig, dass es so etwas nicht zu meiner Zeit gegeben hat!“

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Bolt, der von Kingston über Miami nach Europa geflogen war, erreichte die erste Pressekonferenz in der Tat in der letzten Minute. Sein Namensschild wurde zunächst auf dem Podium versteckt, erst als er wirklich im Stadion war, wurde er auch namentlich angekündigt. Später erklärte er auf die Frage der „Krone“ den Grund seiner Verspätung. „Hast du gesehen, was in Miami passiert ist?“ Womit er natürlich den Crash eines Frachtflugzeugs, das dort über die Landebahn hinausgeschossen war, meinte. Bolt: „Deshalb fielen dort viele Flüge aus. Aber ich bin glücklich, jetzt hier zu sein.“ Schließlich ist er auch Botschafter der Premiere der Ultimate Championship.

Olaf Brockmann im Gespräch mit Usain Bolt
Olaf Brockmann im Gespräch mit Usain Bolt(Bild: ZvG)

„Nur die Besten der Besten!“
„Es ist fantastisch, dass hier nur die Besten der Besten antreten. Es hat Spaß gemacht, diese Veranstaltung zu promoten. Wir werden wegen der vielen Innovationen viel Spaß haben, es wird für die Zuschauer einige Überraschungen geben. Wir werden der Welt zeigen, dass Leichtathletik größer und größer wird. Ich bin glücklich, ein Teil davon zu sein.“ Nur Olympiasieger, Weltmeister, Weltrekordler, Sieger des Diamond-League-Finales und die Besten der Weltrangliste sind startberechtigt. Es gibt keine Vorläufe, in den Sprints nur Semifinals, ansonsten immer nur direkt Finals. Jeder Sieger erhält 150.000 Dollar …

Usain Bolt in Budapest
Usain Bolt in Budapest(Bild: Olaf Brockmann)

„Leider solches Cash verpasst!“
„Schade, dass es so etwas früher nicht gegeben hat. Ich habe es immer geliebt, gegen die Besten der Welt anzutreten. Was jetzt passiert, ist nur gut für unseren Sport. Das ist unser Job. Wie gesagt, ich habe das verpasst, aber ich bin glücklich für die jetzigen Athleten“, so Bolt, „über die Preisgelder habe ich gerade erst mit Asafa (Ex-Weltrekordler Powell) gesprochen. Wir haben leider ein solches Cash verpasst!“ Theoretisch kann ein Sprinter mit drei Siegen (100 m, 200 m und Staffel) in Budapest mit 337.500 Dollar aussteigen. Bolt: „Jesus! Das wäre was gewesen!“

Die Höhenjäger Mondo Duplantis und Manolo Karalis
Die Höhenjäger Mondo Duplantis und Manolo Karalis(Bild: Olaf Brockmann)

„Prämien bei Olympia sind gut!“
Auch begrüßt er, dass der Leichtathletik-Weltverband schon in Paris 2024 für jeden Sieger der Leichtathletik eine Prämie von 100.000 Dollar gezahlt hatte. In Los Angeles 2028 bekommen sogar alle Medaillen-Gewinner der Leichtathletik Prämien. „Gut so“, sagt Bolt, lacht aber auch: „Auch das wäre schon gut zu meiner Zeit gewesen.“

Hochsprung-Weltrekordlerin Yaroslava Mahuchikh und Olaf Brockmann
Hochsprung-Weltrekordlerin Yaroslava Mahuchikh und Olaf Brockmann(Bild: ZvG)

Auf die Frage der „Krone“, ob die Ultimate Championship der größte Leichtathletik-Event aller Zeiten werden kann, meinte Bolt: „Das müssen wir abwarten, wir werden sehen, die Ultimate wird aber so groß sein wie Olympia und Weltmeisterschaften. Die Zuschauer werden diese Tage genießen.“

Alison dos Santos, Weltrekorder über 400 m Hürden
Alison dos Santos, Weltrekorder über 400 m Hürden(Bild: Olaf Brockmann)
800-m-Star Femke Broeders-Bol
800-m-Star Femke Broeders-Bol(Bild: Olaf Brockmann)

Musik von Bob Marley
Und ob er eine Erinnerung an Ungarn hat? „Natürlich, mit 14 Jahren war ich hier bei den U18-Weltmeisterschaften!“ Diese fanden nicht, wie meist berichtet, in Budapest, sondern in Debrecen statt. Bolt: „Damals sind wir mal in ein Lokal ausgegangen und haben Musik von Bob Marley gehört. Das werde ich nie vergessen. Denn niemals hatte ich damit gerechnet, dort Bob Marley zu hören!“

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