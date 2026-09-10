„Traurig, dass es diese Prämien nicht früher gab!“

Bolt, der von Kingston über Miami nach Europa geflogen war, erreichte die erste Pressekonferenz in der Tat in der letzten Minute. Sein Namensschild wurde zunächst auf dem Podium versteckt, erst als er wirklich im Stadion war, wurde er auch namentlich angekündigt. Später erklärte er auf die Frage der „Krone“ den Grund seiner Verspätung. „Hast du gesehen, was in Miami passiert ist?“ Womit er natürlich den Crash eines Frachtflugzeugs, das dort über die Landebahn hinausgeschossen war, meinte. Bolt: „Deshalb fielen dort viele Flüge aus. Aber ich bin glücklich, jetzt hier zu sein.“ Schließlich ist er auch Botschafter der Premiere der Ultimate Championship.