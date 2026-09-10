Prominente Förderer holen Micky Maus in Albertina

Es ist ein Jahr der Superlative für die Albertina. Das Museum im Herzen Wiener feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen, was vor allem die Unterstützerinnen und Unterstützer des Hauses in überschwängliche Euphorie und Großzügigkeit versetzt haben dürfte. So verzeichnete das alljährliche Fundraising-Dinner der Kultur-Institution mit 440 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur einen neuen Besucherrekord, sondern spielte auch einen Rekord-Erlös von 417.000 Euro ein – zur Anschaffung von Joyce Pensatos Kunstwerk „Mickey for Micky“.