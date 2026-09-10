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Zum Museums-Jubliäum:

Prominente Förderer holen Micky Maus in Albertina

Adabei Österreich
10.09.2026 20:27
Magnus Brunner und Eva Brunner beim alljährlichen Fundraising Dinner der Albertina.
Magnus Brunner und Eva Brunner beim alljährlichen Fundraising Dinner der Albertina.(Bild: Andreas Tischler)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Beim alljährlichen Fundraising Dinner der Albertina, das heuer ganz im Zeichen des 250-jährigen Jubiläums stand, wurden gleich zwei Rekorde aufgestellt – zur großen Freude aller Kunstfreunde.

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Es ist ein Jahr der Superlative für die Albertina. Das Museum im Herzen Wiener feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen, was vor allem die Unterstützerinnen und Unterstützer des Hauses in überschwängliche Euphorie und Großzügigkeit versetzt haben dürfte. So verzeichnete das alljährliche Fundraising-Dinner der Kultur-Institution mit 440 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur einen neuen Besucherrekord, sondern spielte auch einen Rekord-Erlös von 417.000 Euro ein – zur Anschaffung von Joyce Pensatos Kunstwerk „Mickey for Micky“.

Albertina Direktor Ralph Gleis nahm, mit Unterstützung von seiner Katinka Keckeis, die Gäste in ...
Albertina Direktor Ralph Gleis nahm, mit Unterstützung von seiner Katinka Keckeis, die Gäste in Empfang.(Bild: Andreas Tischler)
Darunter etwa EU-Kommissar Magnus und Ehefrau Eva Brunner...
Darunter etwa EU-Kommissar Magnus und Ehefrau Eva Brunner...(Bild: Andreas Tischler)
...die Hotelier-Paar Alexandra und Matthais Winklers...
...die Hotelier-Paar Alexandra und Matthais Winklers...(Bild: Andreas Tischler)
...“Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit Ehefrau Eva...
...“Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit Ehefrau Eva...(Bild: Andreas Tischler)
...oder Top-Banker Andreas Treichl mit Ehefrau Desirée Treichl-Stürgkh.
...oder Top-Banker Andreas Treichl mit Ehefrau Desirée Treichl-Stürgkh.(Bild: Andreas Tischler / Vienna Press)

„Mit Joyce Pensato können wir eine bedeutende Künstlerin für unsere Sammlung gewinnen, die bislang darin noch nicht vertreten ist. Es ist mir ein besonderes Anliegen, bestehende Lücken zu schließen und Künstlerinnen in unseren Ausstellungen wie auch in unserer Sammlung künftig noch stärker sichtbar zu machen“, bekräftigte Direktor Ralph Gleis.

Künstlerin Joyce Pensato, die sich in ihren Arbeiten bekannten Comic-Figuren widmete, starb ...
Künstlerin Joyce Pensato, die sich in ihren Arbeiten bekannten Comic-Figuren widmete, starb 2013.(Bild: Joyce Pensato Foundation)

„Verantwortung für die Zukunft“

„250 Jahre Albertina bedeuten für mich nicht nur, auf eine einzigartige Sammlungsgeschichte zurückzublicken, sondern vor allem Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen.“ Das schien auch den Gästen zu gefallen, wie etwa EU-Kommissar Magnus Brunner, Unternehmer Hans Peter Haselsteiner, Spitzengastronom Mario Plachutta, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit Ehefrau und „Heute“-Herausgeberin Eva Dichand, Staatsopern-Star Clemens Unterreiner, Top-Banker Andreas Treichl, die Sacher-Chefs Alexandra und Matthias Winkler oder Kunstmanagerin Agnes Husslein-Arco.

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