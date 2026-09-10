Prominente Förderer holen Micky Maus in Albertina

Beim alljährlichen Fundraising Dinner der Albertina, das heuer ganz im Zeichen des 250-jährigen Jubiläums stand, wurden gleich zwei Rekorde aufgestellt – zur großen Freude aller Kunstfreunde.
Es ist ein Jahr der Superlative für die Albertina. Das Museum im Herzen Wiener feiert heuer ihr 250-jähriges Bestehen, was vor allem die Unterstützerinnen und Unterstützer des Hauses in überschwängliche Euphorie und Großzügigkeit versetzt haben dürfte. So verzeichnete das alljährliche Fundraising-Dinner der Kultur-Institution mit 440 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur einen neuen Besucherrekord, sondern spielte auch einen Rekord-Erlös von 417.000 Euro ein – zur Anschaffung von Joyce Pensatos Kunstwerk „Mickey for Micky“.
„Mit Joyce Pensato können wir eine bedeutende Künstlerin für unsere Sammlung gewinnen, die bislang darin noch nicht vertreten ist. Es ist mir ein besonderes Anliegen, bestehende Lücken zu schließen und Künstlerinnen in unseren Ausstellungen wie auch in unserer Sammlung künftig noch stärker sichtbar zu machen“, bekräftigte Direktor Ralph Gleis.
„Verantwortung für die Zukunft“
„250 Jahre Albertina bedeuten für mich nicht nur, auf eine einzigartige Sammlungsgeschichte zurückzublicken, sondern vor allem Verantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen.“ Das schien auch den Gästen zu gefallen, wie etwa EU-Kommissar Magnus Brunner, Unternehmer Hans Peter Haselsteiner, Spitzengastronom Mario Plachutta, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit Ehefrau und „Heute“-Herausgeberin Eva Dichand, Staatsopern-Star Clemens Unterreiner, Top-Banker Andreas Treichl, die Sacher-Chefs Alexandra und Matthias Winkler oder Kunstmanagerin Agnes Husslein-Arco.
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