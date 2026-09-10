Paukenschlag! Schöttel steht vor Aus beim ÖFB

Unmut über die Vorgehensweise

Ein Knalleffekt, der zwei Monate nach dem Sechzehntelfinal-Aus unerwartet kommt, die Vorgehensweise erinnert an die Sitzung Ende Jänner: Damals machte der Aufsichtsrats-Vorsitzende Josef Pröll die Gehaltserhöhung von Teamchef Ralf Rangnick zum Thema, ohne sie vorher auf die Tagesordnung gesetzt zu haben. Eine Geheimniskrämerei, die in der Sitzung zu heftigen Diskussionen führte. Auch diesmal scheint der Unmut über die Vorgehensweise groß zu sein, was aber wohl nichts mehr an der Tatsache ändert, dass Schöttel nach neun Jahren im Amt seinen Sessel räumen wird.