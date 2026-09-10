Um 100 Millionen Euro: Werkstatt für Züge eröffnet

Die ÖBB präsentieren am Donnerstag ihre neue Werkstatt für Doppelstockzüge. 100 Millionen Euro hat der Standort in Floridsdorf gekostet. Das Versprechen an die Fahrgäste: mehr Komfort und Verlässlichkeit im Bahnverkehr.
Seit Mitte Juni sind die neuen Cityjet-Doppelstockzüge in Wien, Niederösterreich und Burgenland unterwegs. Sie sind bis zu 160 Meter lang. Damit die Züge verlässlich fahren, braucht es eine moderne Werkstatt, in der sie gewartet, geprüft und instand gehalten werden.
Das geschieht nun auf 16.500 Quadratmetern in der Angererstraße im 21. Bezirk. Dafür hat die ÖBB 100 Millionen Euro investiert. Man sei mit diesem „Standort der neuen Dimension“ sogar unter dem Budget geblieben, lobt Bernhard Gritzner, Geschäftsführer der ÖBB Technische Services.
Werkstatt der Zukunft
Die Halle verfügt über acht Gleise und eine hochmoderne Ausstattung. So können die Mitarbeiter mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig durchführen. Auch Graffitis werden entfernt und kleinere Schäden repariert. Kräne übernehmen die Entladung schwerer Bauteile.
Unterirdische Gänge und moderne Lifte sorgen für kurze Wege im Betrieb. ÖBB CEO Andreas Matthä erklärt: „Die neue Servicestelle ist ein wichtiger Baustein, damit unsere neue Doppelstockflotte in der Ostregion Tag für Tag effizient und zuverlässig unterwegs sein kann.“
Für Fahrgäste bedeutet das: Züge, die öfter fahren und kürzer in der Werkstatt stehen.
Wirtschaftsfaktor Schiene
Auch dem Wirtschaftsstandort Wien kommt die Servicestelle zugute. Rund 150 Mitarbeiter sorgen am neuen Standort dafür, dass die Fahrzeuge zuverlässig im Einsatz sind.
„Genau solche Investitionen stärken Wien als Wirtschaftsmetropole und machen unsere Stadt fit für die Zukunft“, sagt Vizebürgermeisterin und Wirtschafts- und Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ). Damit seien die ÖBB „ein zentraler Partner für Wachstum, Beschäftigung und Lebensqualität.“
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