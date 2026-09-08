Jeder Zweite würde noch mehr für Gesundheit zahlen

Dass die private Vorsorge weiter wachsen könnte, zeigt eine aktuelle repräsentative UNIQA-Befragung unter gut 3000 Österreichern zwischen 16 und 60 Jahren. 48 Prozent würden gerne mehr für ihre eigene Gesundheitsvorsorge tun, 60 Prozent halten es für wichtig, sich einen Privatarzt leisten zu können. Besonders auffällig ist das Interesse der Jüngeren: Rund ein Drittel der jungen Zielgruppe interessiert sich für eine private Krankenversicherung. Im Schnitt wären die Befragten bereit, dafür 55 Euro monatlich auszugeben, Jüngere sogar 62 Euro.