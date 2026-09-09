„South Park“ tauft sich in „South America“ um

Bundesstaat vor Umbenennung

Am Sonntag verkündete er, den Bundesstaat New Mexico in „New America“ umbenennen zu wollen. In der vergangenen Woche schlug er zudem vor, die im Iran-Krieg umstrittene Straße von Hormuz am Persischen Golf könnte künftig „Straße von Trump“ heißen. Kurz darauf sprach er allerdings von einem nicht ernst gemeinten Vorschlag.