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Reaktion auf Trump:

„South Park“ tauft sich in „South America“ um

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09.09.2026 06:34
Die satirische Zeichentrickserie „South Park“ hat angekündigt, sich in ihrer 29. Staffel „South ...
Die satirische Zeichentrickserie „South Park“ hat angekündigt, sich in ihrer 29. Staffel „South America“ zu nennen.(Bild: South Park Digital Studios:/MTV Entertainment Studios/Comedy Central / Paramount Global)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Macher der US-Zeichentrickserie „South Park“ reagieren auf US-Präsident Donald Trumps Vorstöße, Seen, Bundesstaaten etc. umzubenennen. „Inspiriert vom Mut und Patriotismus von Apple und Google ändern wir den Namen von ‘South Park‘ in ‘South America‘“, erklärten die Schöpfer der beliebten US-Serie, Trey Parker und Matt Stone.

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Die satirische Zeichentrickserie „South Park“ hat angekündigt, sich als Reaktion auf die Umbenennung mehrerer Orte durch Trump – die teils von Apple und Google übernommen wurden – in ihrer 29. Staffel „South America“ zu nennen.

Trump hatte erst vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt, als er im Handelsstreit mit Kanada den Lake Ontario an der Grenze zum nördlichen Nachbarn per Erlass zum „Lake America“ machte.

Bundesstaat vor Umbenennung
Am Sonntag verkündete er, den Bundesstaat New Mexico in „New America“ umbenennen zu wollen. In der vergangenen Woche schlug er zudem vor, die im Iran-Krieg umstrittene Straße von Hormuz am Persischen Golf könnte künftig „Straße von Trump“ heißen. Kurz darauf sprach er allerdings von einem nicht ernst gemeinten Vorschlag.

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Die seit 1997 laufende, satirische Animationsserie „South Park“ spielt in einer Kleinstadt in den USA. Sie greift häufig brisante Themen des Lebens auf und legt sich immer wieder genüsslich auch mit Trump – etwa durch Anspielungen auf die Epstein-Affäre – an.

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