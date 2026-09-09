Unwetter beenden Italiens Sommer der Rekordhitze

August war in Italien besonders heiß

Der Sommer 2026 war in Italien der heißeste seit Beginn der Messungen 1950. Laut Nationalem Forschungsrat (CNR) lag die durchschnittliche Temperatur bei 24,3 Grad Celsius. Damit wurde der bisherige Rekord von 2003 (23,6 Grad) übertroffen. Besonders heiß war der August. Die landesweite Durchschnittstemperatur erreichte 25,6 Grad und lag damit 5,2 Grad über dem Mittel der Jahre 1951 bis 1980. Gegenüber dem Referenzzeitraum 1991 bis 2020 betrug die Abweichung 3,5 Grad.