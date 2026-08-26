Kärntnerin erlebt böses Erwachen mit Versicherung

Doch nicht „alles gedeckt“ von der Versicherung– zu dieser unangenehmen Erkenntnis kam eine Kärntnerin. Zunächst scheint jedoch alles anders: Als die Frau ihren Versicherungsvertreter anruft, um sich über etwaige Kosten im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt zu informieren, wird ihr gesagt, dass für sie keine Kosten entstanden sind. Doch bereits kurze Zeit später erhält sie eine Zahlungsaufforderung über rund 500 Euro von eben jener Versicherung.